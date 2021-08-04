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Giriş Tarihi: 4.8.2021 12:28 Son Güncelleme: 4.8.2021 12:33

Yangın bölgesinde 45 helikopter alevlerle böyle savaşıyor

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yangın bölgesinde 45 helikopter alevlerle böyle savaşıyor

Antalya ve Muğla’da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler hız kesmeden devam ediyor. 45 helikopterin yangınları söndürmek için durmadan yaptığı sortiler kameralara yansıyor.

Türkiye'nin başta tatil beldeleri olmak üzere pek çok ilinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Sadece Muğla'da 16 helikopter 5 uçak devam eden 6 yangının söndürme çalışmalarına havadan katılıyor.

Bilindiği gibi, helikopterler 2 saat içerisinde 15-20 arası sorti yapabiliyor. Bu miktarı yakınlarında bulunan havuz, gölet ve deniz sayısı etkileyebiliyor. Helikopterler tek seferde ortalama 2.5 ton su bırakabiliyor.

Görev alan helikopterler bakanlık koordinesinde anında görev dağılımı yapılarak yangın alanına müdahalede bulunurken 2 saatte bir havalimanına giderek yakıt ikmali yapıyor.

Antalya Manavgat'ta yangın söndürme helikopterinden canlı yayın! Alevlere müdahale anı kamerada...

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Yangın bölgesinde 45 helikopter alevlerle böyle savaşıyor
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