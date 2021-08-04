Yangın bölgesinde 45 helikopter alevlerle böyle savaşıyor

Türkiye'nin başta tatil beldeleri olmak üzere pek çok ilinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Sadece Muğla'da 16 helikopter 5 uçak devam eden 6 yangının söndürme çalışmalarına havadan katılıyor.

Bilindiği gibi, helikopterler 2 saat içerisinde 15-20 arası sorti yapabiliyor. Bu miktarı yakınlarında bulunan havuz, gölet ve deniz sayısı etkileyebiliyor. Helikopterler tek seferde ortalama 2.5 ton su bırakabiliyor.

Görev alan helikopterler bakanlık koordinesinde anında görev dağılımı yapılarak yangın alanına müdahalede bulunurken 2 saatte bir havalimanına giderek yakıt ikmali yapıyor.

Antalya Manavgat'ta yangın söndürme helikopterinden canlı yayın! Alevlere müdahale anı kamerada...