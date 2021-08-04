Apronda kardeş desteği! Mühendis Rauf Memmedov: Allah Türk'ü saklasın, Türk milletine kurban olurum

SABAH Muhabiri Mevlüt Hasgül - Rauf Memmedov

"BİZİM KALBİMİZ KARABAĞ'DA NASIL ATIYORSA, ŞİMDİDE TÜRKİYE'DE AYNI ATIYOR"

Ekipte mühendis olarak görev yapan Gazanfer İbrahimov, bunun bir vatan borcu olduğunu belirterek, "Soyumuz bir, kalbimiz aynı atıyor. Türkiye yanıyor, sanırsın benim kalbim yanıyor. Sağ olsunlar bana inandılar ve buraya gönderdiler. Bizim kalbimiz Karabağ'da nasıl atıyorsa, şimdide Türkiye'de aynı atıyor. Ben Şuşalıyım, Türkiye'nin neresi olursa olsun ben memleketimden ayırmıyorum. Her zaman ve hep böyle olacak. Ben Türkiye'yi Azerbaycan'dan ayırmıyor, aynı toprak gibi biliyorum. Eğer toprak yanıyorsa, benim kalbimde yanıyor. Yorgunluğumuz hiç olmadı, Türk yorulmaz" ifadelerini aktardı.