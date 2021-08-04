Apronda kardeş desteği! Mühendis Rauf Memmedov: Allah Türk'ü saklasın, Türk milletine kurban olurum

Marmaris'te çıkan yangına destek amaçlı Türkiye'ye gelen Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup, söndürme faaliyetlerine katılarak yangının sönmesi için büyük çaba gösteriyor. Çalışmalara havadan katılan Anar Hesanov, "Yangının çıkmasına sebep olacak kıvılcım çıktığında biz onu söndürmeliydik ki bizim gardaşımızın tırnağına bir şey değmesin" dedi. Ekipte mühendis olarak görev yapan Rauf Memmedov ise, "Acınız acımız, sevinciniz sevincimiz" diye konuştu.
SABAH Fotomuhabiri Saffet Azak ve SABAH Muhabiri Mevlüt Hasgül
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalanı Mahallesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları hem karadan hem de havadan devam ediyor. Yangınla mücadele, görevli personelin yanı sıra gönüllü personeller tarafından da sürdürülüyor. Yangının hemen ardından Türkiye'ye destek açıklamasında bulunan Azerbaycan, vakit kaybetmeden hem kara hem de havadan söndürme işlemi gerçekleştirebilen personellerden oluşan 100 kişilik bir grubu Türkiye'ye gönderdi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grupta itfaiye erlerinin yanı sıra helikopter ekibi de bulunuyor. Muğla'da yangınların söndürülmesi için yoğun çaba sarf eden ekip, Dalaman Yangın Hava Kontrol Merkezi tarafından kendilerine bildirilen koordinatları alıyor ve alevleri söndürmek için büyük çaba sarf ediyor.
"ORMANLARIMIZ, CİĞERLERİMİZ YANDIĞI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"
Helikopter ekibi yoğun söndürme faaliyetleri arasında SABAH Gazetesine açıklamalarda bulundu. Uçuş ekibinde mühendis olarak görev yapan Rauf Memmedov, "Bir taraftan bu günlerde Türk halkına yardımcı olduğum için gururluyum, diğer taraftan da ormanlarımız, ciğerlerimiz yandığı için çok üzgünüm" dedi.
Rauf Memmedov
İki gündür söndürme çalışmalarına katkı sağladıklarını aktaran Memmedov, gün doğumundan gün batımına kadar en az 6-7 saat havada kaldıklarını belirtti.
"ACINIZ ACIMIZ, SEVİNCİNİZ SEVİNCİMİZ"
Son zamanlarda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşliğinin ülkeleri birbirlerine kardeş olarak bağladığını bildiren Memmedov, "Türkiye'de ne olursa olsun. Acınız acımız, sevinciniz sevincimiz. O hisle buradayız ve yardım ediyoruz. Türk halkına çok teşekkür ederim. Bizi çok iyi karşıladılar" ifadelerini kullandı.
SABAH Muhabiri Mevlüt Hasgül - Rauf Memmedov
"BİZİM KALBİMİZ KARABAĞ'DA NASIL ATIYORSA, ŞİMDİDE TÜRKİYE'DE AYNI ATIYOR"
Ekipte mühendis olarak görev yapan Gazanfer İbrahimov, bunun bir vatan borcu olduğunu belirterek, "Soyumuz bir, kalbimiz aynı atıyor. Türkiye yanıyor, sanırsın benim kalbim yanıyor. Sağ olsunlar bana inandılar ve buraya gönderdiler. Bizim kalbimiz Karabağ'da nasıl atıyorsa, şimdide Türkiye'de aynı atıyor. Ben Şuşalıyım, Türkiye'nin neresi olursa olsun ben memleketimden ayırmıyorum. Her zaman ve hep böyle olacak. Ben Türkiye'yi Azerbaycan'dan ayırmıyor, aynı toprak gibi biliyorum. Eğer toprak yanıyorsa, benim kalbimde yanıyor. Yorgunluğumuz hiç olmadı, Türk yorulmaz" ifadelerini aktardı.
Gazanfer İbrahimov
"İLK KIVILCIM ÇIKTIĞINDA BİZ ONU SÖNDÜRMELİYDİK Kİ GARDAŞLARIMIZIN TIRNAĞINA BİR ŞEY DEĞMESİN"
İlk kıvılcım çıktığında söndürmek için Türkiye'de olmaları gerektiğini kaydeden baş mühendis Anar Hesanov,, "Biz yangını beklememeliydik. Yangının çıkmasına sebep olacak kıvılcım çıktığında biz onu söndürmeliydik ki bizim gardaşımızın tırnağına bir şey değmesin. İki gündür burada yangınlarda çalışıyoruz. Yorulmayı hiç düşünmüyoruz. Bizim içimizde iki kişi var, birisi yorulsa diğeri çıkıyor. Lazım olduğunda 3 kişi olacak ve o çalışmaya çıkacak. Allah'ın yardımıyla bu yangınlardan inşallah kurtulacağız" diye konuştu.
Anar Hesanov
Azerbaycan halkını kalbinin Türkiye'de attığına dikkat çeken Hesanov, "İnşallah benim gardaşlarım bir daha böyle şeyler yaşamazlar. Allah Türk'ü saklasın, Türk milletine kurban olurum. Gardaşına ilk sen destek olmalısın, yardımına ilk sen koşmalısın. Şu anda sınırları açsınlar, Azerbaycan'da 7'den 70'e herkes ama herkes eline bir çaput bağlayıp yangını söndürmek için Türkiye'ye gelmeye hazırlar. Onlar oradalar ama onların kalbi burada atıyor" dedi.
Emil Qlıcov
"BİZ BUNUN UĞRUNA CANIMIZDAN GEÇERİZ, BU BİZİM GARDAŞLIK BORCUMUZ"
Mühendis Emil Qlıcov ise, yaşanan olayların kötü olaylar olduğunu bildirerek, şöyle konuştu:
"Elbette görünen iyi görünmüyor. Çünkü orman yanıyor, hayvanlar yanıyor ve zarar geliyor. Ama bu olduysa bir yerde oldu. Bizim yapmamız gereken şey söndürmek. Ne kadar lazım olursa biz buradayız. Biz bunun uğruna canımızdan geçeriz, bu bizim gardaşlık borcumuz. İnşallah yangın hızla söner. Sayımız azda olsa çokta olsa bu problemi beraber çözmeliyiz. Bu güzellikler yandıkça benim kalbim acıyor. "