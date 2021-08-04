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Giriş Tarihi: 4.8.2021 19:21 Son Güncelleme: 4.8.2021 19:22

Bakan Koca'dan Antalya ve Muğla'daki son durumu paylaştı! 16 kişinin tedavisini devam ediliyor

Bakan Koca’dan Antalya ve Muğla’daki son durumu paylaştı! 16 kişinin tedavisini devam ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya ve Muğla'daki yangınlarla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, orman yangınlarından etkilenen Antalya'da 6, Muğla'da ise 10 kişinin tedavisine devam edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Antalya ve Muğla'da yangından etkilenen vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"ANTALYA'DA 704 KİŞİ TABURCU EDİLDİ, 6 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Antalya'da 704 hastanın tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini belirten Koca, "Tedavisi devam eden 6 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız olmuştu. 46 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 242 sağlık profesyoneli ile sahadayız." ifadelerini kullandı.

MUĞLA'DA SON DURUM

Bakan Koca, Muğla'da ise 450 kişinin taburcu olduğunu, 10 kişinin tedavisine devam edildiğini belirtti.

Bölgedeki felakette bir can kaybı yaşandığını anımsatan Koca, "61 ambulans, 22 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 306 sağlık profesyoneli ile sahadayız." bilgisini paylaştı.

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Bakan Koca'dan Antalya ve Muğla'daki son durumu paylaştı! 16 kişinin tedavisini devam ediliyor
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