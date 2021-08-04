Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’nun ’imar yetkisi’ iddiasına yanıt: Dürüstse ispat etsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ormanlarda yapılaşma yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verildiğini öne sürdü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yanan alanların turizme açılacağı iddialarına yönelik, "Benim Kültür ve Turizm Bakanına vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Ormanlar yansın buralarda beton yığını inşa edelim, haşa. Betona nasıl olur da ben sahip çıkarım, böyle bir şey söz konusu değildir. Bunlar ispatı gerektiren bir şeydir. Buradaki belediyeler CHP'li belediyeler. Buralarda inşaatlar yapıldıysa bunun sorumlusu sensin. Senin belediyen. Biz bu konuyla ilgili her türlü müdahaleye varız. Bakanlık olarak özellikle CHP olduğu belediyelerde birçok yerleri yıktık. Marmaris'te Bodrum'da birçok yerleri yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Bay Kemal senin bunlardan haberin yok mu?" dedi.



"BUNLARIN HEPSİNİ ORTADAN KALDIRDIK, YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEDİK"



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, Aaber, Apara ve Anews ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yanan alanların turizme açılacağı iddialarına cevap veren Erdoğan, "Benim Kültür ve Turizm Bakanına vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Eğer bunda kendisi dürüstse bunu ispat etmesi lazım. Ne başbakanlığım, nede cumhurbaşkanlığım dönemimde böyle bir yetki verdim, böyle bir şey yok. Ormanlar yansın buralarda beton yığını inşa edelim, haşa. Ben dikey mimariye karşı olduğunu söyleyen bir insanım. Betona nasıl olurda ben sahip çıkarım, böyle bir şey söz konusu değildir. Bunlar ispatı gerektiren bir şeydir. Buradaki belediyeler CHP'li belediyeler. Buralarda imar planlamalarını yaparken, bunlar buraları eğer ormandan yerler vermek suretiyle, Maki gruplarından yerler vermek suretiyle inşaatlar yapıldıysa bunun sorumlusu sensin. Senin belediyen. Biz bu konuyla ilgili her türlü müdahaleye varız. Bakanlık olarak özellikle CHP olduğu belediyelerde birçok yerleri yıktık. Marmaris'te Bodrum'da birçok yerleri yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Bay Kemal senin bunlardan haberin yok mu? Bunlar buna bahane uyduruyorlar, bunlar efendim maki diyorlar. Bunların hepsini ortadan kaldırdık, yapılaşmaya müsaade etmedik" dedi.





19 yılda yapılan ağaçlandırma faaliyetlerine yönelik rakamlar paylaşan Erdoğan,"19 yıl içinde ey CHP bizim diktiğimiz fidan değil ha 5 milyon fidan diktik. Bu yanan yerler böyle kel mi kalacak. Haşa hemen anında onun bu noktada belirli bir süre var. O süre dolmadan bu dikimi yapamayacağız. Fidan dikimi de yapılıyor, ağaç dikimi de yapılıyor. Ben birçok yerde ağaç dikimini teşvik ediyorum. Oralar yetişmiş ağaçlarla görülmeye değer hale gelsin. Bazen de okul çocuklarımızla seferberlik ilan edip fidan dikiyoruz. Bizim işimiz gücümüz bu yapmaya da devam edeceğiz. Şu belayı def ettikten sonra atılacak adımlar bunun üzerine olacaktır" ifadelerini kullandı.