BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar açıkladı: Bayraktar TB2 dünyada artık nam saldı, 10’dan fazla ülke de sırada

Halihazırda Bayraktar TB3'te TAİ'nin geliştirdiği çok gelişmiş bir motor kullanacağız. TB2 için de yerli motor alternatiflerimiz var. Hatta, yani pervanesine kadar yerli diyebilirim ama dediğim gibi asıl odaklanması gereken taraf bu uçağın yazılımları, elektronikleri. Buralardaki bütün tasarım başından beri bize ait. Neredeyse balatasından, fren diskinden, uçuş bilgisayarındaki yüz binlerce satıra kadar tümüyle yerli ve milli mühendislerimizin eseri bir uçak, yüzde 93 yerli katılımla şu anda üretimi devam ediyor."

"BAYRAKTAR; TB2'NİN KENDİ SINIFINDA DÜNYANIN EN İYİSİ OLDUĞUNU TÜM DÜNYA ARTIK KABUL ETTİ"

Bayraktar TB2'nin artık dünyada sürekli manşet olduğunun altını çizen Bayraktar, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğunu tüm dünyanın kabul ettiğini söyledi.

Türkiye'nin insansız savaş uçağı gibi başka sınıflarda da kabiliyetinin olması gerektiğine işaret eden Bayraktar, "O alanlara da çalışmalarımız devam ediyor." dedi.