Beykoz’da orman yangınına anında müdahale!

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.



Tokatköy'deki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak iç kısımlara sıçraması önlendi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye-AKOM'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beykoz Hünkartepe'de başlayan yangın İtfaiye ekiplerimizin ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) helikopterinin erken müdahalesi ile büyümeden söndürüldü" ifadelerini kullandı. Öte yandan İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.



İstanbul Valiliği de konuya ilişkin yaptığı açıklamada 300 metrekarelik örtünün yandığını ifade etti. Valilik yaptığı açıklamda, "Bugün saat 13.04'te Beykoz Tokatköy Yuşa Tepesi civarındaki ormanlık alanda yangın ihbarı alınmıştır. Bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmiştir. Karadan ve helikopterle havadan yapılan müdahale neticesinde, yangın saat 13.30 itibariyle söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında 300 metrekarelik örtü yanmış olup, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.