TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
, orman yangınlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yangınların çıkış nedenleriyle ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar" dedi. Yanan her ağacın yerine yeni ağaçlar dikmenin, hasar gören her evin ve binanın daha iyi şekilde yapılmasını sağlamanın devletin görevi olduğunu kaydeden Şentop şunları söyledi: "Yanan alanların yapılaşmaya açılacağına dair endişeye mahal yoktur. Devletimiz takibini yapmakta tereddüt etmez. Biz her zorluğun üstesinden geliriz, her zorluğun altından milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kalkarız. Bizim için milletimizin hiçbir ferdine zarar gelmemesi her şeyden önemli. Milletimiz, bu musibetin üstesinden geleceğimizden emin olsun."