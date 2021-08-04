Bakanlardan orman yangınlarına ilişkin ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarına ilişkin canlı yayında ortak açıklamada bulunuyor.

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Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bugün 5 ilçede 15 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Orman yangınları ekiplerimizin cansiperane mücadelesiyle bazı cephelerde kontrol sağlandı, soğutma çalışmaları başlatıldı. 2 farklı cephede ekiplerimiz yangında kalma riski yaşadı. Yoğun mücadele sonucunda kurtarıldılar. Bugün 6 uçak, uçaklardan baızları arıza yapmıştı, 2 İHA, 17 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1858 araçla bu çalışmalar sürüyor.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR'A TEŞEKKÜR

Uluslararası camiadan destek teklifleri ve destekler gelmeye devam ediyor. Bugün Avrupa'dan 4 ülkeden daha AB mekanizmasına yangın sebebiyle destek başvurusu oldu. Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk ve İtalya. O ülkelere de geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isteriz. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaret etti, moral ve güç verdi. Teşekkür ediyoruz. KKTC'den 21 kişilik bir ekip bu akşam saatlerinde yola çıktı, Mersin'e gelecekler. Akşam 21.30'da ulaşmış olacaklar. Ayrıca Kızılay başkanı ve bir heyet Antalya'ya gelecek.

YENİ SÖNDÜRME UÇAKLARI GELİYOR

Bugün Ukrayna'dan 4 tane uçak Isparta Havaalanı'na inmiş bulunuyor. Bu akşamdan, yarından itibaren yangın söndürme çalışmalarımıza katkı sağlayacak. Bambi ihtiyacının olabileceğini de düşünerek farklı ülkelerden getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan'dan 2 adet geldi, Ukrayna'dan 1 adet geldi, Rusya'dan gelecek. Yarın sabah kardeş Azerbaycan'dan 1 uçakla 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla 150 personel ülkemize gelecek. Uçağı Azerbaycan'dan daha ilk günden göndermek istemişti ama uçak bakımdaydı. Bir şirketimizin İsrailli bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Türkmenistan'dan sembolik bir teklif geldi. Katar'dan gelen ekiple bugün görüştüm, 666 kişilik bir ekip var. Gündoğmuş bölgesinde yardım ediyorlar. Pakistan, Polonya, Gürcistan, Kazakistan, Bosna Hersek, ABD, Kanada, Japonya'dan da bazı teklifler geldi. Uçak ve helikopter destek ihtiyacı olduğunu söyledik. Yanıt bekliyoruz.