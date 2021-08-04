Emine Erdoğan'dan orman yangınlarına ilişkin paylaşım: 'Birlik ve beraberliğimizle üstesinden geleceğiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yanan ormanların tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerle vatandaşların da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduklarını vurguladı. Erdoğan, "Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek." değerlendirmesinde bulundu.﻿