FETÖ’ye 3 koldan darbe

ANKARA
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlediği 3 ayrı operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında örgütün 2012'de Jandarma Astsubay Temel Kursu sınav sorularını çaldığı tespit edildi. Zanlılardan 32'si gözaltına alındı.
SORULARI ÇALMIŞLAR
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Örgütün Kara Harp Okulu
yapılanmasında faaliyet gösteren, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının ifade verdiği ve aynı zamanda ankesör arama kayıtları bulunan 34 şüpheliden 20'si 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu
sorularının ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik yürütülen soruşturmada ise soruların dağıtıldığı uzman raporları ve etkin pişmanlıktan yararlananların beyanları ile tespit edildi. Bu kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlılardan 6'sı gözaltına alındı. FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda ise 2'si mahrem sorumlu olan 1 geçici görevden uzaklaştırılan binbaşı, 1'i ihraç yüzbaşı, 1'i muvazzaf astsubay ve 2 açığa alınan astsubayın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 6'sı yakalandı. 19 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.