Hisarönü’nde can pazarı

SABAH muhabirleri, Marmaris'teki yangının 6. gününde Hisarönü mahallesinde tahliye ve yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin güneş tepedeyken gökyüzünü kızıla boyadığı Hisarönü mahallesinde yangın bazı noktalarda 50-60 metrelere ulaştı. Hisarönü mahallesinde adeta bir can pazarı yaşanırken, mahalle sakinleri hızlıca tahliye edilmeye, deniz kenarında bulunan botlara bindirilmeye başlandı. Evlerinde olmayan bazı vatandaşların hayvanları bahçelerinde bağlı olarak kaldı. Vatandaşlar ve SABAH ekibi iplerini çözüp, hayvanları yanmaktan kurtardı. Tahliye işlemi tamamlanırken yangının evlere inmemesi için mahalle kenarlarında birçok noktada itfaiye, ormancılar ve gönüllü vatandaşların söndürme çabası devam ediyordu. "Tam söndü" dediğimiz bir yer soğutulurken, hemen yan tarafı alevleniyor ve yangın kontrol altına alınamıyordu. SABAH ekibi hem tahliye işlemine hem de söndürme faaliyetlerine destek verdi.
YANGINLARDA 2 TUTUKLAMA
ANTALYA
'NIN Manavgat
ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili cuma günü polis ekiplerince yakalanan C.Y., emniyet müdürlüğünde 4 gün sorgulandı. Yangını kendisinin çıkarmadığını iddia eden C.Y., polisin delillerine ise itiraz edemedi. Dün adliyeye sevk edilen C.Y., Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı. Denizli
'de boş arazide yangın çıkarmaya çalışan H.E.B. de çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklandı.
SABAH EKİBİNE OKSİJEN DESTEĞİ
SABAH muhabiri Mevlüt Hasgül
ve foto muhabiri Saffet Azak
, yoğun dumana maruz kalınca sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedaviye alındı. Hasgül ve Azak yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bir gönüllü vatandaş ve SABAH ekibi olarak ahıra girip inekleri çözdük. Sahil kenarında güvenli bir bölgeye bağladık. Sonra tekrar geri dönüp, alevlerle mücadeleye katıldık. Ambulansın orada oksijen desteği alarak nefesimizi toparlamaya çalıştık. Elimizden geldikçe hortum çekip su taşıdık, çapayla toprak eştik ve otluk alanları ıslattık."
ALEVLERİN ORTASINDA KAHRAMANCA MÜCADELE
MUĞLA
'NIN Milas
, Bodrum
ve Kavaklıdere
ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Askerlerin de söndürme çalışmalarına katıldığı Milas'taki yangın, Ören Türkevleri
, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor. Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Türkevleri Mahallesi'nde 3 ev yandı. Köyceğiz'in Ağla Mahallesi'nde başlayan ve 5 ayrı noktada devam eden yangının kontrol altına alınması için müdahale sürdürülüyor. Seydikemer'deki yangın söndürülürken, önceki gece Çökek Mahallesi ile Bayır Mahallesi'ndeki üç ayrı noktada da yangın çıktı. Kabaağaç Mahallesi'nde 2 otomobil ve 1 traktör yandı. Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ormanında yangın başladı. Antalya Manavgat'ta, önceki akşam Beydiğin ve Çardak mahallelerinde etkili olan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle Kızıldağ mevkiine sıçradı. Gündoğmuş'ta 6 noktada yangın devam ederken, Senir Mahallesi'nde 30 ev kül oldu. Akseki'de ise Kepez, Hocaköy, Güneykaya'daki yangınlar kontrol altına alınırken, Gülen Dağ'da mücadele sürüyor. Isparta Yazılı Kanyonu'nda, önceki gün başlayan yangın 2. gününde de devam etti. Alevlere 2 helikopter ve 2 uçakla müdahale ediliyor. Isparta'ya giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "15 ev hasar gördü" dedi. Denizli Buldan'daki 2 yangın ile Aydın Bozdoğan ve Adana Bozcalar'da çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir Savaştepe'deki yangına müdahale ediliyor.
ÖLÜMDEN HAVUZA GİREREK KURTULDULAR
ANTALYA'NIN Aksu ilçesinde Harun Yılmaz, bir anda alevlerin evlerine doğru geldiğini gördü. 3 çocuğunu, eşini ve Alzheimer hastası anneannesi alıp otomobille bölgeden ayrılmaya çalıştı. Alevleri çaresizce izleyen Yılmaz, gördüğü bir villaya girdi. Alevler, villaya kadar geldi. 6 kişilik Yılmaz ailesi villadaki yüzme havuzuna girdi. Villa yanarak çöktü. Yılmaz "Arabada kalsak yanarak ölecektik" dedi.
Şerif CAN-Erdoğan ÖZTÜRK-Hayrettin ŞAŞMAZ-Zeki ÖZKESKİN-Mehmet AL-Kamil CÖMERLER/
SABAH