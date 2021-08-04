İHA'lardan Mavi Vatan'dan sonra Yeşil Vatan'ın korunmasına da katkı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 462 saat uçuş yaptı.

Terörle mücadele operasyonlarından Mavi Vatan savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren İHA'lar, orman yangınları ile mücadelede de yoğun kullanılıyor.

Özellikle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesinde etkin kullanılan insansız hava araçları, sahadan aldıkları anlık görüntüleri ilgili merkezlere aktarıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'ların söndürme çalışmalarına destek kapsamında 462 saat uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi. İHA'lardan çekilen görüntülerde hava araçlarının yangınlarla mücadelesi de yer aldı.

Söz konusu uçuşlarla söndürme faaliyetleri tamamlanan alanlarda yeniden başlayan yangınların mevkileri, devam eden yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri hassas koordinat ile bildirildi.