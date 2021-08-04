İstanbul’da FETÖ operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul
merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Tokat
, Çorum
ve Malatya'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışma sürüyor.