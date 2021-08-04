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Giriş Tarihi: 4.8.2021

İstanbul’da FETÖ operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da FETÖ operasyonu
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul, Tokat, Çorum ve Malatya'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışma sürüyor.
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İstanbul’da FETÖ operasyonu
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