Azra Gülendam Haytaoğlu'nun hikayesi ağlattı: Birgün meşhur olacağım, herkes beni tanıyacak!

Ablası Ezgi Haytaoğlu ise Azra'nın ona attığı son mesajını paylaşarak şunları söyledi; "Biz abla kardeşten öteydik. Eğlenmeyi çok severdi, eğlenmeden duramazdı. Astım hastasıydı, Covid olunca biraz psikolojisi bozulmuştu. Bana son mesajı abla bir arkadaşımın evine geldim, beni merak etme oldu. Sonrasında bir daha haber alamadım" dedi. En yakın arkdaşı Yusuf Kaplan ise bana her şeyini anlatırdı bu adamdan hiç bahsetmedi; "Azra dünyayı yaşamayı seven biriydi. En son 5 Temmuz'da bir fotoğraf çekilmiştik o zaman görüşmüştük" dedi.