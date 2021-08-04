Karabük’te orman yangını

Ödemiş Köyü mevkiinde bilinmeyen bir nedenle 19.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık ekiplerin 1 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yapılan açıklamaya göre; Ödemiş köyü mevkiinde akşam 19.00 sıralarında çıkan orman yangına 10 dakika içinde, yangına 4 Arozöz , 3 Su Tankeri, 2 İlk Müdahale Aracı 32 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları devam ediyor denildi. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken çoğunluğu örtü olmak üzere 9 dekar orman alanı zarar görmüştür. Orman yangının hükmü, ormancılar sahaya yerleştiği an biter" denildi.