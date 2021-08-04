Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Karabük’te orman yangını
Giriş Tarihi: 5.8.2021 00:31

Karabük’te orman yangını

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Karabük’te orman yangını

Karabük'ün Ödemiş köyü mevkisinde çıkan orman yangının kontol altına alıdı.

Ödemiş Köyü mevkiinde bilinmeyen bir nedenle 19.00 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık ekiplerin 1 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yapılan açıklamaya göre; Ödemiş köyü mevkiinde akşam 19.00 sıralarında çıkan orman yangına 10 dakika içinde, yangına 4 Arozöz , 3 Su Tankeri, 2 İlk Müdahale Aracı 32 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınıp, soğutma çalışmaları devam ediyor denildi. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken çoğunluğu örtü olmak üzere 9 dekar orman alanı zarar görmüştür. Orman yangının hükmü, ormancılar sahaya yerleştiği an biter" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük’te orman yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA