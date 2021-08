KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Kıbrıs Şehidi Cengiz Topel’e ziyaret etti

Kıbrıs Harekatı sırasında 8 Ağustos 1964 tarihinde şehit düşen Pilot Cengiz Topel'in Edirnekapı Sakızağacı Hava şehitliği'nde bulunan kabir ziyareti; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla gerçekleşti.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından, Pilot Cengiz Topel'in şehit düştüğü Kıbrıstan getirdiği topraklar ve karanfiller kabrine bırakıldı.



"TÜRKİYE HER ZAMAN YANIMIZDA"



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye'nin her zaman Kıbrıs'ın yanında olduğunu belirterek şunları söyledi;



"İstanbul'da KKTC Cumhurbaşkanı olarak, merhum Pilot Cengiz Topel'in kabri başında bulunmaktan dolayı huzurda olduğumu ifade etmek istiyorum. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kıbrıs'tan şehit düştüğü yerden aldığımız toprağı getirip kabrindeki toprakla buluşturduk ruhu şad olsun. Türkiye her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olmuştur.



Cengiz Topel gibi kahramanların Kıbrıs Türk halkına yaptıklarını hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bütün Türkiye'ye minnet duygularımı şehidimiz Cengiz Topel'in kabri başında ifade etmek istiyorum. Bu müdahaleler olmasaydı bizler bugünleri göremeyecektik.Kıbrıs'ta gösterdiğimiz milli mücadelede Türk Hava Kuvvetleri'nin gerek uçaklarıyla, gerek pilotlarıyla verdiği destekle Kıbrıs halkı özgürlüğüne kavuşmuştur."

CENGİZ TOPEL KİMDİR?



Trabzonlu (Çaykara) Tekel tütün eksperi Hakkı Bey'in oğludur. Babasının görevli olduğu İzmit'te 2 Eylül 1934 tarihinde doğdu. Annesi Mebuse Hanım'dır. Ailede dört kardeşin üçüncüsüdür.



İlkokula Bandırma II. İlkokulu'nda başladı, babasının Gönen'e tayini ile Ömer Seyfettin İlkokulu'nda öğrenimine devam etti. Babasını kaybettikten sonra ailesi Kadıköy, İstanbul'a yerleşti. Kadıköy Yeldeğirmeni Okulu'nda ilk ve orta öğrenimini tamamladı. Lise öğrenimine, Haydarpaşa Lisesi'nde başlayıp Kuleli Askeri Lisesi'ne devam ederek 1953 yılında bitirdi. 1955 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirip asteğmen olarak ordu saflarına katıldı.

Küçük yaşlardan beri havacılığa olan merakı sonucu hava sınıfına ayrıldı. Pilotaj eğitimi için Kanada'ya gönderildi. Kanada'daki eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957 yılında yurda dönüp Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. 1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü'ne atandı. 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etti.



8 Ağustos 1964 tarihinde Kıbrıs Harekâtı sırasında Eskişehir'den Kıbrıs'a, dörtlü kol komutanı olarak gönderildi. F-100 uçağıyla uçuş esnasında uçağı yerden isabet alarak düşürüldü. Paraşütle atlamayı başardı, fakat Rumlar tarafından esir alındı. Uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu hayatını kaybetti.