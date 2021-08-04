Komandolar yangın bölgesinde

Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı. 5 noktada yangın devam ediyor. Marmaris'te devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlerle mücadeleye başladı. Ekipler ve yöre halkı, yangına karşı seferber oldu. Yangın, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut bölgelerinde etkisini devam ettirdi. Hisarönü Mahallesinde soğutma çalışması yapılırken, yöre halkı kendi imkanlarıyla yangından etkilenen ev ve bahçelerinde tadilat yapıyor. Doğa harikası bölgenin güzelliğini taçlandıran kızılçam ormanları alevlerin etkili olduğu bölgelerde tamamen kül oldu.

KOMANDOLAR ORHANİYE'DE



Marmaris'teki devam eden yangınlarda Jandarma Komandolar da yangın söndürme çalışmalarında görev alıyor. Muğla İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığından Jandarma Komandolar Marmaris Orhaniye'deki yangınlarla mücadele ediyorlar. 'Zıpkınlar' ekibi büyük bir özveriyle gece gündüz yangınları kontrol altına alma çalışmalarında destek sağlıyor.





ASKERİ HELİKOPTER DE GÖREV BAŞINDA



Marmaris'in Orhaniye Mahallesindeki yangında askeri helikopter de söndürme çalışmalarında görev aldı. 3 dakikada bir sorti yapan asker helikopter, alevlere tam nokta atışı yapıyor.