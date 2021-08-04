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Giriş Tarihi: 4.8.2021 11:30

Marmaris’te tarihi sıcaklık rekoru kırıldı... Termometreler 45,5 dereceye kadar yükseldi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te tarihi sıcaklık rekoru kırıldı... Termometreler 45,5 dereceye kadar yükseldi

29 Temmuz’dan beri Alev çemberinde kalan Marmaris’te sıcaklık 45,5 dereceye yükselerek son 33 yılın rekoruna ulaşıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına son 33 yılın en yüksek sıcaklığına ulaşıldığı belirtildi.

Turizm cenneti Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı. 5 noktada yangın devam ediyor. Marmaris'te' devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlerle mücadeleye başladı. Ekipler ve yöre halkı, yangına karşı seferber oldu. Yangın, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut bölgelerinde etkisini devam ettirdi. Doğa harikası bölgenin güzelliğini taçlandıran kızılçam ormanları alevlerin etkili olduğu bölgelerde tamamen kül oldu.

EN 1988 YILINDAYDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marmaris'te en yüksek sıcaklık rekoru gerçekleşti.Marmaris'te 03 Ağustos 2021 Salı günü 45,5 derece ile rekor sıcaklık değeri ölçüldü. Eski rekor sıcaklığı 07.07.1988 tarihinde 45,2 dereceydi."

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Marmaris’te tarihi sıcaklık rekoru kırıldı... Termometreler 45,5 dereceye kadar yükseldi
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