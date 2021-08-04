Marmaris’te tarihi sıcaklık rekoru kırıldı... Termometreler 45,5 dereceye kadar yükseldi

Turizm cenneti Muğla'da 29 Temmuz'da başlayan yangın hala kontrol altına alınamadı. 5 noktada yangın devam ediyor. Marmaris'te' devam eden yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlerle mücadeleye başladı. Ekipler ve yöre halkı, yangına karşı seferber oldu. Yangın, Hisarönü, Orhaniye ve Turgut bölgelerinde etkisini devam ettirdi. Doğa harikası bölgenin güzelliğini taçlandıran kızılçam ormanları alevlerin etkili olduğu bölgelerde tamamen kül oldu.

EN 1988 YILINDAYDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Marmaris'te en yüksek sıcaklık rekoru gerçekleşti.Marmaris'te 03 Ağustos 2021 Salı günü 45,5 derece ile rekor sıcaklık değeri ölçüldü. Eski rekor sıcaklığı 07.07.1988 tarihinde 45,2 dereceydi."