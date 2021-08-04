Muhalefete sert tepki: Siyasi kundakçılık yapmayın

Türkiye son günlerde pek çok farklı noktada eş zamanlı olarak orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman yangınlarını söndürmek için devletin tüm imkanları seferber edilirken havadan ve karadan müdahaleler aralıksız sürüyor. Millet de bu süreçte elinden geldiği kadar katkı sağlamaya gayret ederken muhalefet parti temsilcileri, siyasi hesaplar uğruna kara propaganda yürütmeyi tercih ediyor. Yanıp fırladığında gittiği bölgede yeni yangınlara sebep olan kozalaklar gibi genel başkanından belediye başkanlarına kadar pek çok farklı noktada yeni kara propaganda yangınlarına sebep olan muhalefet temsilcilerine, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den sert cevap geldi.

KABAKTEPE: DEVLETİMİZ TÜM ZARARLARI TELAFİ EDECEK GÜÇTEDİR



Göreve geldiği ilk günden beri saha çalışmalarına ağırlık veren Kabaktepe'nin bu seferki durağı Arnavutköy'dü. İlçe genelinde sokakları gezip vatandaşlarla, esnafla bir araya gelip sohbet etti. Ardından ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığını da ziyaret eden Kabaktepe, teşkilat mensuplarına hitap etti. Orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, "Son günlerde meydana gelen orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarını söndürmek için mücadele eden devletimizin tüm yetkililerine, personellerine, gönüllü vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Doğal afette şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Halihazırda yangınları söndürmek için canla başla mücadele eden tüm kardeşlerimize Rabbim'den kolaylıklar temenni ediyorum. Bu süreçte evi, malı, mülkü, mahsulü zarar gören vatandaşlarımızı hiç tereddüt etmesin, devletimiz tüm zararları telafi edecek güçtedir." dedi.

KABAKTEPE: POLİTİK KARİYERPERESTLİK UĞRUNA TOPLUMA FİTNE EKMEYİN



Doğal afetlerle mücadele devlete ve millete faydalı olma düşüncesinin öncelikli olması gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, "Bir topluluğun başına bir doğal afet geldiği zaman o topluluğun bileşenlerinin, 'Bu doğal afetin üstesinden nasıl gelebiliriz?' düşüncesiyle bir araya gelip hareket etmesi gerekir. Bu durum; bir takım kişisel hesaplara, siyasal manevralara, politik yönlendirmelere malzeme edilemez. Yangınların söndürülmesine katkı sağlamak yerine politik kariyerperestliğe teslim olup siyasi kundakçılık yapmayın. Bu yangınları siyasi menfaatlerine alet edenlere politik kariyerperest, bu amaçla toplumun arasına fitne tohumu ekenlere de siyasi kundakçı diyoruz. Sorumluluk bilinciyle hareket eden ülkemizin tüm bileşenlerine, siyasi parti temsilcilerine, STK'lara teşekkür ederken bu şuurla hareket etmeyenlere de 'El insaf!' diyoruz." İfadelerini kullandı.