Numan Kurtulmuş: "ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından "ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı"na ilişkin açıklamada bulundu.

Kurtulmuş, "Afgan göçmenlerin nereye gönderileceğine ilişkin hesap yapan emperyalistler, önce Afganistan'ı on yıllardır süren işgalleriyle ne hale getirdiklerinin hesabını versinler. Bütün dünya biliyor ki Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir. ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"ABD İÇİN ÇALIŞAN AFGANLAR VE AİLELERİNE YÖNELİK GÖÇMEN KABUL PROGRAMI"

ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı "ABD İçin Çalışan Afganlar ve Ailelerine Yönelik Göçmen Kabul Programı"nda, ABD merkezli STK'ler ve basın kuruluşları için çalışan Afganlar ve ailelerinin göç başvurularının, bağlı oldukları kuruluşlar aracılığıyla üçüncü ülkeler üzerinden alınacağı belirtilmiş, başvurular için işaret edilen ülkeler arasında Türkiye de yer almıştı.