Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor!

İtfaiye ve arazözlerle karadan yangınlara müdahale sürerken, hava araçları da söndürme çalışmalarında etkin rol oynuyor. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından havalanan 6 uçak, alevlerin üzerine su boşaltıyor. Muğla'da Bodrum-Milas ve YDA Dalaman havalimanlarından kalkan uçaklar da söndürme çalışmalarında etkin rol oynuyor.
Antalya'daki söndürme çalışmalarında gün boyu Rusya'dan gelen 3 adet İlyuşin İl-76, 4 motorlu Rus yangın söndürme uçağı da görev yaptı. Ormanlık alanda yangının büyüklüğü de yangın söndürme uçağından çekilen görüntülere yansıdı.