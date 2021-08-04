Orman yangınlarıyla mücadelede uçaklar da önemli rol üstleniyor!

Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki bazı bölgeler ile Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisinde devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediliyor.