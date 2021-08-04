Ormanlar için görülmemiş seferberlik

Türkiye
'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürmek için sürdürülen mücadeleye destek amacıyla devletin tüm kurumları gibi Türk Silahlı Kuvvetleri
, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı da tüm imkanları ile seferber oldu. TSK bünyesindeki İHA, helikopter, çıkarma gemileri ve itfaiye araçlarının yanı sıra Emniyet Teşkilatı da TOMA'lar başta olmak üzere her türlü araç-gereç ve teçhizat personel desteği ile çalışmalara katılıyor.
HER TÜRLÜ DESTEK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. TSK'nın orman yangınları ile mücadelede yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren Akar, "Ormanlarımız, tabiat varlıklarımız, milli zenginliklerimizdir. Onların ve onlarla birlikte vatandaşlarımızın zarar görmesi bizleri derinden üzmektedir. Devletimiz ve hükümetimiz bütün yaraları en kısa sürede saracak güç ve kudrettedir" dedi. Akar, "İHA'larımız, helikopterlerimiz, çıkarma gemilerimiz, itfaiye araçlarımız, arazözlerimiz, su tanklarımız, araç/iş makinelerimiz, çekicilerimiz, personelimiz görev alıyor. İhtiyaç doğrultusunda tüm imkân ve kabiliyetlerimiz seferber edilmiştir. Her türlü destek sağlanıyor" diye konuştu.
ALGI OPERASYONU TUTMADI
TÜRKİYE'NİN
farklı noktalarında çıkan orman yangınları sürerken, algı operasyonları da hız kesmiyor. CHP İstanbul
Milletvekili Mahmut Tanal
ile HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya
, emniyeti hedef alarak "TOMA'lar neden yangın söndürmede kullanılmıyor" yalanını ortaya attı. Oyuncu Emre Kınay
da "TOMA'nın yanı sıra asker nerde?" diyerek buna destek oldu. Görevdeki TOMA'ların fotoğraflarını paylaşan İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri M. Burak Gültekin ise, "İnsanların acısının olduğu bir ortamdan siyaset devşirilmeye çalışılması üzücü..." paylaşımı ile yanıt verdi. Ömer ÇETİN - Fatma Damla KAYAYERLİ
3 İHA, 4 HELİKOPTER, 2 GEMİ, 400 MEHMETÇİK
Milli Savunma Bakanlığı
'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA, 4 helikopter 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinesiyle görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" denildi.
TOMA'LAR SÖNDÜRMEDE AKTİF GÖREV ALIYOR
EMNIYET Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 TOMA sevk edildi. Diğer illerde çıkan orman yangınlarında ise o ildeki görevli TOMA'lar kullanılıyor. TOMA'lar yangınlara müdahalede aktif rol alıyor.
JANDARMA TÜM İMKANLARI İLE GÖREVDE
JANDARMA Genel Komutanlığı, Antalya'da 1000 personel, 102 araç, 4 helikopter, Muğla'da 1150 personel, 178 araç, Isparta'da 100 personel, 26 araç, Denizli'de 60 personel, 11 araç olmak üzere, 4 ilde toplam 2 bin 310 personel, 317 araç, 4 helikopter ile yangınlara müdahale ve yardım çalışmalarına katılıyor.