PKK’da tarihi çözülme

TERÖR örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren Operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'ya ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü mensubu iki kişinin daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla birlikte bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 120'ye yükseldi. Örgüt mensuplarından birinin 1997 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak
ve Suriye
'de faaliyet gösterdiği, diğer örgüt mensubunun da terör örgütünün Avrupa
alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi.