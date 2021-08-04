Giriş Tarihi: 4.8.2021

Siyasi rantçılar gaflet girdabında ANKARA

BAHÇELİ: Orman alanlarının betonlaştırmak için yakıldığını iddia etmek ahlak dışı. CHP ve İP Genel Başkanlarının açıklamaları, siyasi etik ve erdemle bağdaşmayacak kadar ayıplı ve hastalıklıdır