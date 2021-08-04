Türkiye'deki ilk vakası 2020 yılı Mart ayında tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin güncel son durum verileri "corona virüsü son dakika" başlığı altında yerli ve yabancı haber ajansları üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 3 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine erişmek isteyenler "3 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor.

3 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

3 Ağustos koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden duyuruldu. İşte Sağlık Bakanlığı 3 Ağustos korona tablosu verileri;