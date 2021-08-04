Son Dakika 4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

2020 yılının Mart ayında ilk olarak vakası ortaya çıkan covid-19 salgınıyla ilgili güncel korona son durum verileri yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlığıyla güncel korona son durum verileri gelmeye devam ediyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı son dakika 4 Ağustos koronavirüs tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler "4 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.
4 Ağustos koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak resmi site üzerinden duyuruldu. İşte Sağlık Bakanlığı 4 Ağustos korona tablosu verileri;
VAKA SAYISI: 26 bin 822
VEFAT SAYISI: 122
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096
VAKA SAYISI: 24 bin 832
VEFAT SAYISI: 126
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243
VAKA SAYISI: 22 bin 898
VEFAT SAYISI: 91
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 947
VAKA SAYISI: 20 bin 890
VEFAT SAYISI: 96
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 539
VAKA SAYISI: 22 bin 332
VEFAT SAYISI: 79
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 107
VAKA SAYISI: 22 bin 083
VEFAT SAYISI: 69
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 752
VAKA SAYISI: 22 bin 161
VEFAT SAYISI: 60
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 463
VAKA SAYISI: 22 bin 291
VEFAT SAYISI: 76
İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 197