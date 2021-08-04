Son dakika: Bakan Kurum A Haber canlı yayınında duyurdu: 1 aydan önce başlayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda yaptı. Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, kimsenin mağdur edilmeyeceğini, ev inşaatlarına 1 aydan daha kısa sürede başlanacağını bildirdi. Kurum, kira yardımının ilk ödemesinin yapıldığını da açıkladı.

1 AY İÇİNDE BAŞLAYACAK

Bakan Kurum'un A Haber'den Tülay Ayçiçek'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Hasar tespiti 33 mahallede yapıldı. 3 mahallede sürüyor. Yanan ormanlarımız, yeşil alanlarımız ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Evi yanan vatandaşlarımıza kira yardımının ilk ödemesi yapıldı. 50 bin TL'ye kadar taşınma yardımını da yapacağız. Zarar gören hayvanlar ve tarım alanları ile iilgili tespitler de sürüyor. Buradaki vatandaşlarımızın büyük bir kısmı yaylalarda. 2 ay içinde köylerine göçecekler. 1 ay içinde tüm Alanya'da Akseki'de zarar gören yerlerde ev çalışmalarımıza başlayacağız. Daha güzel köylerimizi inşallah inşa etmiş olacağız.

Son dakika: Bakan Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar

"TÜM YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Tüm vatandaşlarımız besleyip büyüttükleri hayvanları onlar için de bizim için de çok kıymetli. İnanın çocukları gibi kıymet veriyorlar. Burada anıları var. Buranın yandığını görünce hepsi çok üzüldüler. Adımlarımızı hızlıca atınca devletlerine olan inançlarını da görüyoruz. Cumhurbaşkanımız konuyu yakından takip ediyor. Tüm destekleri bize veriyor. Tüm girişimleri yapıyoruz. Belki uykusuz kalıyoruz, belki 50 derece sıcaklıkla birlikte vatandaşlarımızla enkaz kaldırıyoruz, onların bize inançlarını görünce çok motive oluyoruz. Daha önce Artvin'de, Giresun'da nasıl yaraları sardıysak. Buralarda da aynı şekilde çalışarak yaraları hızlıca saracağız.

"1 SENEDE TAMAMLANACAK"

Konutlara 1 aydan da kısa süre içinde başlayacağız. Ama önce 200-300 hemen ağır yapmamız lazım. O süreci ayrı yürüteceğiz. Köylerine dönene kadar orayı tamamlamak zorundayız. Altyapısı ile mimarisi ile bu köyleri yeniden doğasına uygun yapacağız. 1 sene içinde de konutları bitirmeyi hedefliyoruz.

Yanan alanlar imara açılmayacak. Biz bu iddiaları dikkate almıyoruz. İşimize bakıyoruz.