Son dakika haberler | Cehennem aleviyle 2 saat: "Ya ölecek ya kalacağız" diyerek evlerini terk etmediler

FERYATLAR, ALEVLER VE DUMAN

O sırada fotoğraf çeken Murat Şengül'ü almak için geri döndüm. İtfaiye görevlileri ve köylülerin yardımıyla bölgeden çıkarken aracımızı yangın bölgesinden uzaklaştırmak için hareket ettik. Köyün sakinleri, orman görevlileri, itfaiyeciler korku ve feryatla karışık bir halde, alev ve duman karşısında çaresiz kalmıştı.

SON DAKİKA: Antalya'da orman yangınında ölüm kalım savaşı! "Allah'a sığınıp... Cehennem denen o illetin..."

Sabah Gazetesi muhabiri Zeynel Yaman yangınlarla mücadele anlarını ve yaşadıklarını şöyle anlattı: "İtfaiye ile gittiğim yangınların sayısını unuttum. Hayatımda ilk kez itfaiye ile birlikte yangından kaçtık. Cehennem sahnesi gibiydi. O gün Allah'a sığınıp sanki 'cehennem denen o illetin bağrını delip geçtik'"