Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yangın ile ilgili önemli açıklama: Önümüzdeki en büyük engel rüzgar

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yangın felaketinin yaşandığı Antalya'ya ziyarete geldi. Tatar, KKTC'den bir ekibin de bugün mücadeleye katılacağını bildirdi. Tatar, Türkiye'nin güçlü olduğunu, kısa sürede yangını aşacağına inandığını ifade etti. Tatar, Türkiye ve KKTC'nin sevinci ve hüznünün bir olduğunu belirterek, sonuna kadar mücadelede yer alacaklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tatar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

"EN BÜYÜK ENGEL RÜZGAR"

Çavuşoğlu, yangın ile ilgili de son bilgileri de verdi, şöyle konuştu:

"Rüzgar bugün yine kuvvetli. Önümüzdeki en büyük engel her zaman olduğu gibi rüzgar. Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyareti güç vermiştir, moral vermiştir.