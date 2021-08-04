Son dakika: Ankara'da yılbaşı gecesi 3 gencin cesedi bulunmuştu! Ölüm sebepleri belli oldu!

Son dakika:Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yaşayan, Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) önceki akşam Orhan Gazi Caddesi'ndeki binanın garajındaki otomobili çalıştırıp içinde alkol alarak sohbet etmeye başladıkları sırada egzoz gazından zehirlenmişti.
3 genin cansız bedenleri bina sakinleri tarafından bulunurken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Polis, olay yerinde inceleme yaparken ilk tespitlere göre, gençlerin egzoz gazından zehirlenip hayatını kaybettikleri belirtilmişti.
ÖLÜM KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ NEDENİYLE GERÇEKLEŞTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nun raporunda gençlerin ölümüyle ilgili "Ölümün karbonmonoksit zehirlenmesi ve boğucu gaz (bütan) soluma sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir" denildi.
Sahte alkol zehirlenmesine ilişkin bir bulgu olmadığı belirtilen raporda 3 kişinin de zehirlenme sonucu ölümlerinin tespiti üzerine savcılık takipsizlik kararı verdi.