SON DAKİKA HABERİ: Milas’ta orman yangını termik santrale ulaştı! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Son dakika haberleri: Milas ilçesinde sabah saatlerinde rüzgarın etkili olmaması nedeniyle ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alınan yangın, öğleden sonra yeniden şiddetlendi.
Alevler rüzgarın etkisiyle Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı. Santralin etrafına iş makinalarıyla hendekler kazıldı, Hidrojen tankları boşaltıldı. Santral yönetimi bütün tedbirlerini alarak teyakkuz haline geçti.
VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR
Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşların çıkarma gemileri ile güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerine yer verildi.
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