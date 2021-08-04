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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Milas'ta orman yangını termik santrale ulaştı! Vatandaşlar tahliye ediliyor
Giriş Tarihi: 5.8.2021 00:09 Son Güncelleme: 5.8.2021 00:11

SON DAKİKA HABERİ: Milas'ta orman yangını termik santrale ulaştı! Vatandaşlar tahliye ediliyor

SON DAKİKA HABERİ: Milas’ta orman yangını termik santrale ulaştı! Vatandaşlar tahliye ediliyor

Son dakika haberleri: Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangınında alevler rüzgarın etkisiyle termik santrale sıçradı. Milli Savunma Bakanlığı; yangının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatadandaşlar çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahlide edildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Milas ilçesinde sabah saatlerinde rüzgarın etkili olmaması nedeniyle ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alınan yangın, öğleden sonra yeniden şiddetlendi.

Alevler rüzgarın etkisiyle Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı. Santralin etrafına iş makinalarıyla hendekler kazıldı, Hidrojen tankları boşaltıldı. Santral yönetimi bütün tedbirlerini alarak teyakkuz haline geçti.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşların çıkarma gemileri ile güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Muğla'da alevler termik santrale sıçradı! Termik santral yetkililerinden ilk açıklama geldi

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SON DAKİKA HABERİ: Milas'ta orman yangını termik santrale ulaştı! Vatandaşlar tahliye ediliyor
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