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Giriş Tarihi: 4.8.2021 14:03 Son Güncelleme: 4.8.2021 14:14

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

DHA
Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçe Herekol Dağı kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. " açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-SİHA, taarruz helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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