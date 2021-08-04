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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Mersin Yenişehir'deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 4.8.2021 18:40 Son Güncelleme: 4.8.2021 18:53

Son dakika: Mersin Yenişehir'deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Son dakika: Mersin Yenişehir’deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Mersin'in Yenişehir ilçesinde otları tutuşturarak yangın çıkardıkalrı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi D-400 karayolu üzerinde 31 Temmuz akşam saatlerinde otların tutuşturularak, yangına sebebiyet verilmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturma neticesinde faillerin K.Ş. ve B.K. olduğu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyona şahısları gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şahıslardan K.Ş. tutuklanırken, B.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Son dakika: Mersin Yenişehir'deki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
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