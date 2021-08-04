Son dakika: Milas'ta endişe veren gelişme! Rüzgarla birlikte alevler hızlandı, termik santrale 500 metre kaldı

Son dakika haberine göre; Milas'ta termik santrale ilerleyen yangın kontrol altına alınmıştı.Bölgede rüzgar yeniden hızlanınca alevler büyüdü. Santral ile alevler arasında 500 metre kaldı.

HENDEKLER KAZILDI ÖNLEMLER ALINDI

Muğla Milas'ta çıkan yangın Türkevleri mahallesine, Kemerköy Termik Santrali'nin bulunduğu bölgeye yaklaştı. Santralin etrafına iş makinalarıyla hendek kazıldı.

HİDROJEN TANKLARI BOŞALTILDI

Türkoğlu Mahallesine doğru ilerleyen alevler Kemerköy Termik Santralini tehdit ediyor. Santralin etrafına iş makinalarıyla hendekler kazıldı, Hidrojen tankları boşaltıldı. Santral yönetimi bütün tedbirlerini alarak teyakkuz haline geçti. Kemerköy Termik Santral yönetimi yaptığı açıklamada bölgede her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

2 UÇAKLA HAVADAN MÜDAHALE

Termik Santral olarak bir yandan bölgedeki yangınlara gerekli desteği verirken, diğer yandan da santral bölgesinde söndürme ekiplerinin yanı sıra kendilerinin de her türlü tedbiri aldıklarını belirtti. Kemerköy Termik Santrali'nin 1 kilometre yakınına yaklaşan alevlere 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter ile havadan su atılıyor.

BAKAN DÖNMEZ BÖLGEDE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de alınan önlemleri incelemek üzere bölgeye gitti.