Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Muğla'ya çıkarma gemisi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarında ihtiyaç halinde halkı denizden tahliye etmek için bir karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildiği duyuruldu.



BİR KARAKOL BOTU VE BİR ÇIKARMA GEMİSİ SEVK EDİLDİ

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir" denildi.