Son dakika: Yangınlara İHA desteği! 33 sorti, 462 saat uçuş

28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren gece ve gündüz kesintisiz olarak icra edilen uçuşlarda;

- İlk defa meydana gelen yangın mevkileri,

- Söndürme faaliyeti tamamlanmış alanlarda yeniden başladığı tespit edilen yangın mevkileri,

- Devam etmekte olan yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri gerçek zamanlı olarak hassas koordinat ile Orman Genel Müdürlüğüne bildirildi. Koordineli çalışma ile yangınların daha fazla yayılmadan önlenmesine katkı sağlandı.

Deniz Kuvvetlerimize ait İHA'lar 28 Temmuz 2021 tarihinden bugüne kadar;

Muğla'da : 19

Manisa'da : 2

Antalya'da : 8

Balıkesir'de : 2

Çanakkale'de : 5

İzmir'de : 2

Konya'da : 2

Aydın'da : 1

Isparta'da : 1

Denizli'de : 1

Burdur'da : 1

Uşak'ta : 1 adet olmak üzere toplam 45 yangını tespit etti. Hâlihazırda yangın söndürme çalışmalarına 4 İHA ile kesintisiz destek sağlanmaya devam ediliyor.