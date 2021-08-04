Türkiye tek yürek: Orman yangınlarında yaraların sarılması için seferber olundu

Havadan ve karadan müdahalelerin sürdüğü Antalya ile Muğla'daki orman yangınlarının bir an önce söndürülmesi ve yaraların sarılması için Türkiye seferber oldu. Manavgat'ta 28 Temmuz, Marmaris'te 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle bazı ilçe ve mahallelere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman yangınları sürdüğü için Türkiye'nin farklı illerinden yangın bölgesine ilk etapta arazöz, itfaiye aracı, orman işçisi, su tankerleri, arama kurtarma personeli ile uzmanlardan oluşan ekip ve ekipmanlar gönderildi.

Yakın bölgelerdeki vatandaşlar da organize olarak, söndürme çalışması yürüten ekiplere buzlu su ve ayran taşıdı. Ardından bazı kurumların oluşturduğu merkezlere vatandaşlar yardımlarını ulaştırdı.