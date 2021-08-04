Yangından etkilenen köylerde sağlık hizmeti vatandaşın ayağına gidiyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde büyük hasara neden olan yangın devam ederken, ev ev gezen sağlık ekipleri vatandaşların ayağına kadar gidip hem genel sağlık taraması yapıyor hem de psikolojik destek sağlıyor.

EVLERE SAĞLIK HİZMETİ GÖTÜRÜLÜYOR

Yangının başladığı 28 Temmuz tarihinden itibaren, alevlerin zarar verdiği köylerdeki vatandaşlara sağlık hizmeti götürülüyor.