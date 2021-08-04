YAŞ toplantısı ne zaman? 2021 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı hangi gün yapılacak?



Yaş toplantısının, Ağustos ayının ilk haftası içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması bekleniyor.

ORGENERAL GÜLER'İN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

YAŞ toplantısında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görevine devam etmesi bekleniyor. Güler, yaş haddini ve bekleme süresini henüz doldurmadı.

ÜMİT DÜNDAR'IN DURUMU DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda bir diğer görüşülecek konu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın emekliliğe sevki olacak. Dündar görev süresi ve yaş haddini doldurdu. Dündar göreve devam mı edecek yoksa emekli mi olacak, toplantıdan sonra belli olacak.

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLARININ GÖREV SÜRESİ UZATILACAK MI?

Geçen yılki Şura'da görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile ilgili karar verilecek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ: TERFİLER VE ATAMALAR

YAŞ toplantısının en önemli gündem maddesi atamalar ve terfiler olacak. YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.

Öte yandan dadrosuzluktan emekliye sevk edilecek olanların durumları da görüşülerek karara bağlanacak.

TOPLANTI ÖNCESİ ANITKABİR'E ZİYARET

Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantı öncesi gerçekleşecek ziyaretin saat 11.00'de yapılacağı bildirildi.

Öte yandan Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nın saat 12.00'de başlayacağı belirtiliyor.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik YAŞ toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim Bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılacak.

YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.