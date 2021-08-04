Son dakika haberi: Yusufeli’ndeki yangın kontrol altına alındı

Yangında 33 ev ile 5 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, köyde soğutma çalışmaları sürüyor. Sabaha konuşan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, köyde bulunan evler eski Mevra evleri. Eski elektrik hatlarından yangın çıkmış olabilir. Çok şükür can kaybımız yok. Dün akşamdan itibaren köye elektrik verildi. İnceleme çalışmaları sürüyor.
VALİ DORUK: 33 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Yüncüler köyünde beraberinde yetkililerle birlikte yangının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Vali Doruk, yangının köyün yarısını etkilediğini belirterek "Köyümüzde 33 ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerimiz ve vatandaşlarımız seferber oldu. İş birliği ile yangının yayılması önlendi. AFAD ve orman teşkilatımızın arasözleri ile özel firmalara ait iş makinelerinden faydalandık. 33 evin yanında ahır ve samanlıklarla birlikte köyün yarısı yangından etkilendi" dedi.
YANGIN ELEKTRİK KABLOLARINDAN MEYDANA GELDİ
Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, "Yangın 5 saat süren çalışmalarla söndürüldü. Çok şükür can kaybımız yok. Yangını kısa sürede kontrol altına aldık. Ormanlık alanlar daha yukarıda bulunuyor. Oraya sıçramadan kontrol altına aldık. Yüncüler köyümüzdeki evler genelde Mevra evleri ve 20'şer, 30'ar metrelik eski evlerdi. Evlerde oturan kişilerin çoğu ise yaylaya çıkmışlardı. Bölgeye dün akşam itibariyle elektrik verildi. Bunlar genelde eski yapılar. Elektrik hatları açıkta giden kablolardan yangın çıkmış olabilir. Şuan herhangi bir sorun kalmadı. Vatandaşlarımız ve ekiplerimizle yangın söndürüldü. Ekiplerimiz soğutma işlemlerini sürdürüyor. Bölgede telefon ve internet hatları çalışmıyor. Ekipler bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor." dedi.