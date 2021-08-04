Son dakika haberi: Yusufeli’ndeki yangın kontrol altına alındı

YANGIN ELEKTRİK KABLOLARINDAN MEYDANA GELDİ

Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, "Yangın 5 saat süren çalışmalarla söndürüldü. Çok şükür can kaybımız yok. Yangını kısa sürede kontrol altına aldık. Ormanlık alanlar daha yukarıda bulunuyor. Oraya sıçramadan kontrol altına aldık. Yüncüler köyümüzdeki evler genelde Mevra evleri ve 20'şer, 30'ar metrelik eski evlerdi. Evlerde oturan kişilerin çoğu ise yaylaya çıkmışlardı. Bölgeye dün akşam itibariyle elektrik verildi. Bunlar genelde eski yapılar. Elektrik hatları açıkta giden kablolardan yangın çıkmış olabilir. Şuan herhangi bir sorun kalmadı. Vatandaşlarımız ve ekiplerimizle yangın söndürüldü. Ekiplerimiz soğutma işlemlerini sürdürüyor. Bölgede telefon ve internet hatları çalışmıyor. Ekipler bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor." dedi.