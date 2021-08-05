187 yangından 172’si kontrol altında

Orman yangınları
ile mücadele
hız kesmeden
devam ediyor. 28
Temmuz-4 Ağustos
arasında 39 ilde çıkan
187 orman yangınından
172'si kontrol altına alındı. 6 ildeki
16 yangına, 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter,
1 insansız helikopter, 850 arazöz ve
su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin personelle
müdahale ediliyor. Antalya
'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla
'nın Marmaris, Köyceğiz
, Kavaklıdere
, Milas
, Menteşe ve Seydikemer, Aydın
'ın
Karacasu, Denizli
'nin Tavas ve Güney ile
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangınlar sürüyor.
Muğla'da 6 bölgede devam eden yangınları
söndürme çalışmaları, 16 helikopter
ve 5 uçakla devam etti. Milas'ta Sikorsky helikopter,
su sepeti takılarak söndürme çalışmalarına
katıldı. Marmaris'teki yangın Turgut
Mahallesi'ni tehdit etmeye başlayınca, vatandaşlar
denizden tahliye edildi. Milas'taki yangınla
ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü
tutuklandı. Fesleğen yaylasında mahsur kalan
bir kişi ise 124. Eğitim Filo Komutanlığı ekiplerince
kurtarıldı.
Antalya Manavgat'ta, 9. güne giren
yangın, Demirciler Mahallesi'nde ve
Gülendağı mevkiinde sürüyor. Alevler,
6 uçak, 2 İHA, 17 helikopter ve 6 bin 500 personelle
kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aydın Karacasu'da önceki akşam çıkan
yangını Karınca Dağı'na sıçradı. 150 hektar alanın
etkilendiği bölgedeki 16 ev boşaltıldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde Türlübey
Mahallesi'nde başlayan orman yangınının
ardından, Tavas ilçesine bağlı Pınarlık
Mahallesi'nde de orman yangını çıktı.
Hatay Dörtyol'da ormanlık alanda yangın
çıktı. Alevlere 39. Mekanize Piyade
Tugayı'ndan 160 asker müdahale ediyor.
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı
Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına
alındı. Bölgede 15 ev zarar gördü.
Erdoğan ÖZTÜRK-Hayrettin ŞAŞMAZ-Zeki ÖSKESKİN-Yaser ÇAPAROĞGLU
/ SABAH