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Giriş Tarihi: 5.8.2021

187 yangından 172’si kontrol altında

187 yangından 172’si kontrol altında
Orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. 28 Temmuz-4 Ağustos arasında 39 ilde çıkan 187 orman yangınından 172'si kontrol altına alındı. 6 ildeki 16 yangına, 16 su atar uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin personelle müdahale ediliyor. Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Menteşe ve Seydikemer, Aydın'ın Karacasu, Denizli'nin Tavas ve Güney ile Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangınlar sürüyor.
Muğla'da 6 bölgede devam eden yangınları söndürme çalışmaları, 16 helikopter ve 5 uçakla devam etti. Milas'ta Sikorsky helikopter, su sepeti takılarak söndürme çalışmalarına katıldı. Marmaris'teki yangın Turgut Mahallesi'ni tehdit etmeye başlayınca, vatandaşlar denizden tahliye edildi. Milas'taki yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Fesleğen yaylasında mahsur kalan bir kişi ise 124. Eğitim Filo Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Antalya Manavgat'ta, 9. güne giren yangın, Demirciler Mahallesi'nde ve Gülendağı mevkiinde sürüyor. Alevler, 6 uçak, 2 İHA, 17 helikopter ve 6 bin 500 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Aydın Karacasu'da önceki akşam çıkan yangını Karınca Dağı'na sıçradı. 150 hektar alanın etkilendiği bölgedeki 16 ev boşaltıldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde Türlübey Mahallesi'nde başlayan orman yangınının ardından, Tavas ilçesine bağlı Pınarlık Mahallesi'nde de orman yangını çıktı.
Hatay Dörtyol'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere 39. Mekanize Piyade Tugayı'ndan 160 asker müdahale ediyor.
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyonu'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede 15 ev zarar gördü.

Erdoğan ÖZTÜRK-Hayrettin ŞAŞMAZ-Zeki ÖSKESKİN-Yaser ÇAPAROĞGLU / SABAH

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187 yangından 172’si kontrol altında
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