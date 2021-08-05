ABD’de yaşayan Türk politikacıdan çarpıcı sözler: Afetlerde ABD’de birliktelik vardır, muhalefet asla köstek olmaz!

Dünya orman yangınları ile mücadele ediyor. Birçok ülke yangınları söndürmek için tüm gücünü harcıyor. O ülkelerden biri de ABD. Her yıl Batı bölgesinde büyük yangınlarla boğuşan ABD'de bu yıl da California'da 7 ayrı bölgede yangın çıktı. Yangın 33 gündür tüm hava ve kara müdahalesine rağmen bir türlü söndürülemiyor. ABD Demokratik Kadınlar Derneği Miami Başkanı Duysevi Mirza Karan Miyar, yangının söndürülmesinin şu an için zor olduğunu, bölgede en büyük umudun yağmur yağması olduğunu belirtti. Sabah.com.tr'ye konuşan Miyar, muhalefetin yangın ile mücadelede tüm gücüyle iktidara destek verdiğini, önceliğin orman yangınlarının söndürülmesi, canlıların korunması insan sağlığına zarar gelmemesi olduğunu vurguladı. Miyar, sosyal medyada da 'HelpTurkey' vb. paylaşımların kesinlikle yapılmadığının da altını çizdi.

ABD'DE 33 GÜNDÜR YANGINLAR SÖNDÜRÜLEMİYOR

ABD'de yangın sezonu başladı. Her yıl bu dönemlerde ülkenin Batı bölgesinde büyük yangınlar çıkıyor. Bu yıl da California'da yangın çıktı. 7 farklı bölgede çıkan yangınlara müdahale havadan ve karadan yapılıyor, ancak yangınlar hala durdurulabilmiş değil.

(ABD Demokratik Kadınlar Derneği Miami Başkanı Duysevi Mirza Karan Miyar)

"ABD'DE HER YIL BU YANGINLAR VARDIR"

ABD'nin Batı bölgesinde çıkan yangınları değerlendiren Miyar, "ABD'de her yıl bu yangınlar vardır. Hatta Baı bölgesinde bu yangın dönemlerine 'Yangın Sezonu' da denir. İnsanlar burada panik halinde değiller" dedi.

"DOĞAL AFETLER KONUSUNDA HER ZAMAN BİR BİRLİKTELİK VARDIR"

Miyar, muhalefetin doğal afetlerde iktidarın yanında durduğunu, tartışma ve polemik ortamını asla üretmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Doğal afetler konusunda ABD'de tam bir birliktelik vardır. İktidar ve muhalefet bu durumlarda bir araya gelir. Muhalefetin tam destek durumu vardır. Asla köstek olmazlar. Beraber hareket edilir.

"ÖNCELİK İNSAN SAĞLIĞI, ORMAN VE TOPLUMDUR"

Miyar sözlerini şöyle sürdürdü:

Yangınlarda tartışma ortamlarından daha ziyade tek bir öncelik vardır. O da ormanları, canlıları ve insanları kurtarmaktır. Öncelik daima ormanlar, toplum ve insan sağlığıdır. Bu paydada buluşulur.

"YANGINA ÖNLEM ALMAK TSUNAMİYE ÖNLEM ALMAK GİBİDİR"

Miyar, ABD'nin tüm gücünü sahaya sürmesine rağmen yangınları kontrol altına alamamasına değindi, "Yangınlara ne kadar önlem alsanız da bir şekilde her yıl ilerliyor. Bölgedeki ağaçlar yanmaya çok müsait. Yangını söndürmek hiç kolay değil. Yangının söndürülmesinin şu an için pek mümkün olmadığı, ancak yağmurla söneceği belirtiliyor. Yangına önlem almak biraz tsunamiye önlem almaya benziyor. Tsunamiye ne kadar engel olabilirsiniz ki, önlem alsanız da bir şekilde oluyor." dedi.

"HELP TURKEY VB. PAYLAŞIMLAR ASLA OLMADI"

Miami'de 13 katlı binanın çökmesi sonucu 90 kişi hayatını kaybetmişti. Buradaki enkaz kaldırma çalışmalarını hatırlatan ve ABD'deki ekiplerin burada tecrübe eksikliği yaşadıklarına dikkat çeken Miyar, ne hükümetin ne de sosyal medya kullanıcılarının 'HelpTurkey' benzeri bir paylaşımda bulunmadığını söyledi.

Miyar şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

ABD'de sosyal medyada felaket olaylarında 'Help Turkey' vb. paylaşımlar asla olmaz. Örnek vermem gerekirse, Miami'de çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ekiplerimiz tecrübesiz kaldı. ABD şimdi bu eksikliği gidermek istiyor. O dönemde hükümet bir yardım talep etmedi. Sosyal medyada da yardım çağrıları falan kesinlikle olmadı. Bazı ülkeler kendi isteği ile destek ekip gönderdi. Türkiye'deki gibi sosyal medya paylaşımları ne yangın felaketlerinde ne de binanın çöktüğü olayda yaşanmadı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de 28 Temmuz 2021 günü Manavgat'ta çıkan ilk yangının üzerinden 9 gün geçti. 189 yangının 174'ü kontrol altına alındı. Mücadele havadan ve karadan sürüyor.

YANGININ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE BOT HESAPLARLA 'HELP TURKEY' PAYLAŞIMLARI YAPILDI

Türkiye tüm gücü ile yangınları kontrol altına almaya çalışırken, AB'den de resmi olarak destek talep etti. Destek olabilecek ülkeler uçaklarını ve helikopterlerini gönderdi. TSK ve Jandarma da tüm gücü ile sahaya indi.

Ancak henüz yangının üçüncü günüydü ki, birçoğunun yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya hesapları ile 'HelpTurkey' paylaşımları yapıldı. Devletin resmi başvurusu görmezden gelinerek yapılan paylaşımlarda, Türkiye'nin hiçbir müdahalede bulunmadığı belirtiliyor, birçok asparagas bilgi yer alıyordu.

HELP TURKEY PAYLAŞIMINA SORUŞTURMA

Help Turkey paylşımları ile Türkiye uluslararası alanda çaresizmiş gibi gösterilerek algı operasyonu gerçekleştirilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün bu paylaşımlara re'sen soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu paylaşımların çok büyük bölümünün yurt dışı ve bot hesaplarla yapıldığını açıklamıştı.