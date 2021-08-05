Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri ‘Baba evimizi kim yaktı’
Giriş Tarihi: 5.8.2021

‘Baba evimizi kim yaktı’

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
‘Baba evimizi kim yaktı’

Manavgat'ın Aşağıışıklar köyünde, yangına gece uykuda yakalanan Önder ailesi “Minareden yapılan anonsla uyandık. Hemen kaçtık. Döndüğümüzde evimiz kül olmuştu” diyor. Kapı komşusu Hüseyin Türkeri anlatıyor: “Bayram tatilinden dönerken yolda evimizin yandığını öğrendik. İki çocuğum simsiyah evi görünce ‘Baba evimizi kim yaktı?’ diye sordu.”

Antalya Manavgat'ta yangın sonucu alevler içinde kalan Aşağıışıklar köyünde evleri tamamen yanan Gülsüm Önder, cami minaresinden yapılan anonsla uykudan uyanıp son anda kurtulduklarını anlattı. Yaşama tutunmaya çalıştıklarını belirten Önder, "Umudumuz var. Nefesimiz çıkıyor, canımız varsa yaşamak mecburiyetindeyiz" dedi. Önder'in komşusu Hüseyin Türkeri de, bayram ziyareti dönüşünde evlerini yanmış halde bulduklarını anlattı. Türkeri, 3, 5 ve 7 yaşındaki çocuklarının simsiyah haldeki evlerini gördüğünde, "Baba evimizi kim yaktı" diye sorduklarını belirterek, "Büyük şok yaşadık. Hayat devam ediyor" dedi. Çocuklar ise olan bitenden habersiz yanmış evin etrafında oyun oynuyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Baba evimizi kim yaktı’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA