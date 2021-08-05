Antalya Manavgat
'ta yangın sonucu alevler içinde kalan Aşağıışıklar köyünde evleri tamamen yanan Gülsüm Önder
, cami minaresinden yapılan anonsla uykudan uyanıp son anda kurtulduklarını anlattı. Yaşama tutunmaya çalıştıklarını belirten Önder, "Umudumuz var. Nefesimiz çıkıyor, canımız varsa yaşamak mecburiyetindeyiz" dedi. Önder'in komşusu Hüseyin Türkeri de, bayram ziyareti dönüşünde evlerini yanmış halde bulduklarını anlattı. Türkeri, 3, 5 ve 7 yaşındaki çocuklarının simsiyah haldeki evlerini gördüğünde, "Baba evimizi kim yaktı" diye sorduklarını belirterek, "Büyük şok yaşadık. Hayat devam ediyor" dedi. Çocuklar ise olan bitenden habersiz yanmış evin etrafında oyun oynuyor.