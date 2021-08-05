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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi evinde ziyaret etti

Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi evinde ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şûra toplantısının ardından akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin Beytepe'deki evindeki basına kapalı yapılan ziyaret, yaklaşık 50 dakika sürdü. Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti. Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti" açıklaması yapıldı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı. ANKARA
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Başkan Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi evinde ziyaret etti
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