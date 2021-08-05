Bayraktar TB2 İHA’lar 103 yangını ilk anda tespit etti

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti." dedi.

İsmail Demir, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA'larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" ifadelerini kullandı.