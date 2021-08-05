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Giriş Tarihi: 5.8.2021 12:15

Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti

DHA
Bayraktar TB2 İHA’lar 103 yangını ilk anda tespit etti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'ların, 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirerek 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti." dedi.

İsmail Demir, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA'larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" ifadelerini kullandı.

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Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti
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