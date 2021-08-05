CHP’li isimden ezber bozan paylaşımlar

Erdek'te 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Belediye Başkan aday adayı olan Avukat Yüksel Değirmenci, gündeme dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla her kesimin takdirini topladı. Değirmenci, yangın felaketiyle mücadelenin devam ettiği günlerde, gündemi algı paylaşımlarıyla meşgul eden muhalefeti sert bir dille eleştirdi.

CHP'Lİ BAŞKANLARA SESLENDİ

İlk paylaşımında, Mersin, Muğla, Antalya, Aydın ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarına seslenen CHP'li Değirmenci, "Bu güne kadar CHP'ye oy vermiş bir vatandaş olarak soruyorum; İtfaiye, büyükşehir belediye başkanlıklarının sorumluluğundadır. Peki, Antalya, İzmir, Aydın, Muğla, Büyükşehir belediye başkanlıklarının hangisinin itfaiyesinde helikopter veya uçak vardır. Yerel yönetimlerden sorumlu MYK üyesi neden bunları düşünmez" diyerek, Türkiye'nin orman yangınlarında "aciz" gösterilmeye çalışılmasına tepki gösterdi.





"HDP İLE TÜM BAĞLARINIZI KOPARIN"

Yaptığı paylaşımlarda doğruları yazan ve yapıcı eleştirilerde bulunan Avukat Yüksel Değirmenci'nin paylaşımları yüzlerce kişi tarafından beğeni toplarken, Değirmenci bir başka paylaşımında ise, CHP ve İP'e seslendi. "PKK Terör örgütü ile bağını kesmeyen HDP ile tüm bağlarınızı koparın" şeklindeki paylaşımı, büyük beğeni aldı.