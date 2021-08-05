FETÖ’cü abla saklandığı evde yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip Fetullahçı Terör Örgütüne göz açtırmıyor. Özel ekibin yapmış olduğu çalışma neticesinde hakkında arama kararı ve 3 yıldır firari olan FETÖ'nün mahrem ablası S. S.'nin Keçiören İlçesi'nde gaybubet evinde saklandığını belirledi.

Özel ekibin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu S.S, gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alındı. Bylock kullanıcısı olan S.S.'nin, FETÖ örgüt evlerinde ev ablalığı yaptığı ve örgütün eğitim yapılanması içersinde bölge talebe mesulu olduğu öğrenildi.