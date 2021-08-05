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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Muğla Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde facianın eşiğinden dönülmüştü! İşte santralden ilk görüntüler
Giriş Tarihi: 5.8.2021 10:59 Son Güncelleme: 5.8.2021 11:05

Son dakika: Muğla Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde facianın eşiğinden dönülmüştü! İşte santralden ilk görüntüler

ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Son dakika: Muğla Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali’nde facianın eşiğinden dönülmüştü! İşte santralden ilk görüntüler

Muğla Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali’nde dün akşam facianın eşiğinden dönüldü. Bölgede devam eden yangın akşam saatlerinde rüzgârın da hızlanmasıyla santrale doğru ilerledi. Santral çevresinde yangın büyük tehlike saçtı.

Muğla Milas'ta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde dün akşam facianın eşiğinden dönüldü. Bölgede devam eden yangın akşam saatlerinde rüzgârın da hızlanmasıyla santrale doğru ilerledi. Santral çevresinde yangın büyük tehlike saçtı.

SABAH, Muğla'daki termik santralin son durumunu görüntüledi | Video

Yaklaşık 11 saat boyunca devam eden yangın Kemerköy Termik Santrali'nin bina ve malzemelerine zarar vermezken bahçesinde ve çevresinde küçük çaplı yangınlar meydana geldi. SABAH ekibi, gün ağardıktan sonra santralin son durumunu görüntüledi.

Görüntülerde, santralin dışında bir TOMA'nın yandığı gözleniyor. Aynı zamanda santralin yanı başındaki arı kovanları da kül olmuş durumda…

Santralin tel örgü iç kısmında herhangi bir zayiat meydana gelmediği de görülüyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye soğutma çalışmaları için çok sayıda itfaiye ve TOMA yönlendirilmesi de dikkatlerden kaçmadı.





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Son dakika: Muğla Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali'nde facianın eşiğinden dönülmüştü! İşte santralden ilk görüntüler
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