Son dakika: Muğla Milas’ta bulunan Kemerköy Termik Santrali’nde facianın eşiğinden dönülmüştü! İşte santralden ilk görüntüler

Görüntülerde, santralin dışında bir TOMA'nın yandığı gözleniyor. Aynı zamanda santralin yanı başındaki arı kovanları da kül olmuş durumda…

Santralin tel örgü iç kısmında herhangi bir zayiat meydana gelmediği de görülüyor. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye soğutma çalışmaları için çok sayıda itfaiye ve TOMA yönlendirilmesi de dikkatlerden kaçmadı.









