İtfaiye erinin isyanı: Devlet yok diyenler utansın!

Sakarya
'dan Antalya
'daki orman yangını için gönderilen itfaiye ekibinde yer alan ve günlerdir alevlerle mücadele eden itfaiyeci Murat Akbaş
, devlete ve hükümete yönelik başlatılan linç kampanyasına tepki gösterdi. Akbaş paylaştığı videoda, "Bitecek bu iş; her şeyi ile devlet burada, helikopteri uçağı. Neredeyse helikopterler birbirlerine vuracak diye korkuyor, endişeleniyoruz. Ama sosyal medyada bakıyoruz ki sanki hiçbir şey yok. Ne helikopter, ne uçak varmış gibi, insaf ya. Olay yerini gören, yaşayan biziz gelsinler de görsünler devlet yok diyenlere ders olsun bu, biraz utansınlar" ifadelerini kullandı. Yapılan çalışmaların yok sayılmasına tepki gösteren Akbaş'ın isyanı binlerce beğeni aldı.