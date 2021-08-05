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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Kara Kuvvetleri’nde görev değişimi

Eda IŞIK Eda IŞIK
Kara Kuvvetleri’nde görev değişimi

Başkan Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararlarına göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Musa Avsever getirildi. Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının görev süresi 1 yıl uzatıldı

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) olağan toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. YAŞ'ta alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğini, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandığını duyurdu. YAŞ kararlarına göre, 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri ise 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiral Kadir Yıldız koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral Rafet Dalkıran korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiral Yalçın Payal ve ve Hasan Özyurt tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneral Orhan Gürdal tümgeneralliğe terfi ettirildi.

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Kara Kuvvetleri’nde görev değişimi
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