Kara Kuvvetleri’nde görev değişimi

Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) olağan toplantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. YAŞ'ta alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
'ın yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğini, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandığını duyurdu. YAŞ kararlarına göre, 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükyüz
ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal
'ın görev süreleri ise 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
ve Ali Sivri
orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiral Kadir Yıldız koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral Rafet Dalkıran korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiral Yalçın Payal ve ve Hasan Özyurt tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneral Orhan Gürdal tümgeneralliğe terfi ettirildi.